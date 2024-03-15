15 марта в селе Сростки Бийского района запустили газопровод

Теперь у каждого жителя этого особого села есть возможность провести газ в свой дом

Сегодня, 15 марта, в Сростках торжественно запустили газопровод. Теперь у каждого жителя села есть возможность провести газ в свой дом — всего это около 1400 домов. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По словам губернатора, работа 20-километрового газопровода была запущена в сравнительно быстрые сроки — за полтора года от начала проектирования до завершения строительства.

С жителями села уже заключено более 500 договоров на догазификацию. А всего сейчас к газу подключено 176 домов.

Томенко пояснил, что в ближайшие годы газ должен появиться в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Косихинском, Зональном, Целинном и Алтайском районах.

– А для ветеранов, малоимущих семей и других наших льготников продолжают действовать особые меры поддержки. Они могут за счет краевых средств приобрести необходимое оборудование и подключить дом к газу. В прошлом году мы направили на эти цели около 100 миллионов рублей, – подчеркнул глава региона.

яндекс погода , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда