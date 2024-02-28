15 минут о важном: в АлтГУ прошли встречи, посвященные предстоящим выборам Президента РФ

В рамках месячника молодого избирателя, который традиционно походит в Алтайском крае в феврале, для студентов Алтайского государственного университета провели лекции на важные темы. Спикерами выступили проректор по воспитательной работе и дополнительному образованию Татьяна Антоненко и представители координационного центра АлтГУ, члены молодежных общественных организаций – Молодежного парламента Алтайского края и молодежной избирательной комиссии, представители Избиркома и Правительства Алтайского края.

Тема разговоров была приурочена к предстоящим выборам президента. Со студентами обсудили важность электорального процесса и вовлеченность молодежи в такую деятельность, возможности и особенности голосования в 2024 году. Как работает мобильный избиратель, что такое политическая активность и политический абсентеизм, легитимность выборов – эти и многие другие понятия были разобраны вместе со студентами.

«Совместными усилиями мы провели более 50 встреч за этот месяц, охватив порядка 90% студентов. Форматы встреч были различные. Это и открытый диалог, когда спикер отвечает на любые вопросы студентов, и дискуссионная площадка, где каждый может высказать свое мнение и получить поддержку, и традиционный лекционный формат. Важно вести такой открытый диалог со студентам: они многое узнают из интернета, а это не всегда проверенная информация, которую иногда в силу неопытности или наивности они могут неверно трактовать. Мы рассказываем им обычным языком, что происходит на самом деле, отвечаем на любые вопросы. Впервые в этом году был опробован формат 15-минутного общения со студентами в рамках обычных лекций, и мы очень благодарны нашим преподавателям, которые предоставили нам такую возможность, иногда и сами включались в обсуждения» – поделилась начальник управления молодежной политики и воспитательной работы, председатель Молодежного парламента Алтайского края Алина Бушуева .

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать на выборах в Алтайском крае в этом году можно будет дистанционно. Наш регион является одним из лидеров по заявкам избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Подать заявку можно до 11 марта на портале Госуслуги через личный кабинет.

Взято отсюда.

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