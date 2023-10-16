Уважаемые жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем отца!

Праздник призван напомнить о незаменимой роли мужчин в создании благополучных семей, в воспитании счастливых детей.

Отцовство является важнейшим испытанием для мужчины, экзаменом на эмоциональную зрелость и гражданскую ответственность. Выдержать его достойно – задача не из легких. Любовь, забота и поддержка папы надежно защищают дочерей и сыновей от невзгод и жизненных неурядиц, дарят уверенность в себе, учат самостоятельности, целеустремленности, умению противостоять трудностям.

Важно, что в Алтайском крае бережно относятся к традиционным семейным ценностям. Здесь живут ответственные и сильные духом мужчины, которые стремятся полноценно реализоваться в отцовстве. Они обеспечивают благополучие своих семей, активно участвуют в общественной жизни региона.

Желаем всем отцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне! Пусть дети радуют вас и вдохновляют на новые свершения!

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко.

горняк



Взято отсюда