15 октября – День отца
Уважаемые жители Алтайского края!
Сердечно поздравляем вас с Днем отца!
Праздник призван напомнить о незаменимой роли мужчин в создании благополучных семей, в воспитании счастливых детей.
Отцовство является важнейшим испытанием для мужчины, экзаменом на эмоциональную зрелость и гражданскую ответственность. Выдержать его достойно – задача не из легких. Любовь, забота и поддержка папы надежно защищают дочерей и сыновей от невзгод и жизненных неурядиц, дарят уверенность в себе, учат самостоятельности, целеустремленности, умению противостоять трудностям.
Важно, что в Алтайском крае бережно относятся к традиционным семейным ценностям. Здесь живут ответственные и сильные духом мужчины, которые стремятся полноценно реализоваться в отцовстве. Они обеспечивают благополучие своих семей, активно участвуют в общественной жизни региона.
Желаем всем отцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне! Пусть дети радуют вас и вдохновляют на новые свершения!
Губернатор Алтайского края В.П. Томенко.
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко.
горняк
Взято отсюда