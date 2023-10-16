16.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в 90 лет
Общество
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Общество
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков
Политика
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Новости Алтай
Мост в Тогульском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Политика
Российский посол назвал эффективный механизм корейского урегулирования

Коллекция категорий

Бизнес189 Новости
Здоровье441 Новости
Новости Алтай1943 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование228 Новости
Общество457 Новости
Объявления80 Новости
Политика401 Новости
Спорт261 Новости
Платим за интересные новости!

15 октября – День отца

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уважаемые жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем отца!

Праздник призван напомнить о незаменимой роли мужчин в создании благополучных семей, в воспитании счастливых детей.

Отцовство является важнейшим испытанием для мужчины, экзаменом на эмоциональную зрелость и гражданскую ответственность. Выдержать его достойно – задача не из легких. Любовь, забота и поддержка папы надежно защищают дочерей и сыновей от невзгод и жизненных неурядиц, дарят уверенность в себе, учат самостоятельности, целеустремленности, умению противостоять трудностям.

Важно, что в Алтайском крае бережно относятся к традиционным семейным ценностям. Здесь живут ответственные и сильные духом мужчины, которые стремятся полноценно реализоваться в отцовстве. Они обеспечивают благополучие своих семей, активно участвуют в общественной жизни региона.

Желаем всем отцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне! Пусть дети радуют вас и вдохновляют на новые свершения!

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко.

горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости