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1500 руб. за цветок: какие букеты покупают бийчане накануне 8 марта

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1500 руб. за цветок: какие букеты покупают бийчане накануне 8 марта

В цветочных магазинах есть специальный детский ассортимент роз, которые по карману каждому ребенку

Пора мужских подарков уже закончилась, теперь наступает время закупаться цветами для женской части населения. В преддверие восьмого марта телефонная линия цветочных магазинов не замолкает от звонков желающих заказать букеты милым дамам. Какие цветы чаще всего покупают бийчане, и сколько они стоят, корреспонденту “БР” рассказали городские флористы. 

Цветы Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Букет можно составить на любой вкус и бюджет. Однако растения сейчас не дешевые. В магазинах можно найти королеву цветов – розу и окрашенные в различные цвета весенние тюльпаны. Для любителей чего-то необычного есть экзотические растения. 

Цветы Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

– Сейчас самые популярные весенние цветы: нарциссы, тюльпаны и ирисы. Розы и так берут всегда – это классика. Стоимость букета зависит от финансовых возможностей, желаний и предпочтений человека, поэтому сложно сказать фиксированную цену. – рассказывает один из флористов. – В нашем магазине есть ассортимент цветов специально для детей. У них бюджетная стоимость – одна роза из Кении высотой 35 см – 68 руб. Любой ребенок может позволить себе купить его. Иногда приходят люди, желающие составить экзотический букет, например, из протеи. Стоимость одного такого цветка – 1500 руб. На самом деле цена букета зависит от того, какой цветок предпочитает покупатель, его размер, из какой он страны: Кения, Россия, Голландия, Эквадор. Флористический материал, который используется для оформления тоже играет свою роль. Специалисты работают по заявленному бюджету клиента. Недорогой, но красивый букет можно собрать в пределах 1000 руб. 

Цветы Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Для тех мужчин, которые не успели заказать букет в цветочном магазине, есть другой вариант – машины, наполненные с низу до верху разноцветными тюльпанами. Они уже начинают появляться в разных частях города.

Также цветы продаются в продуктовых магазинах. За 300 руб. получится неплохой весенний букет. Однако нужно учесть одно: там их разбирают очень быстро. 

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Взято отсюда

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