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155 лет назад была представлена периодическая таблица Дмитрия Менделеева

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155 лет назад была представлена периодическая таблица Дмитрия Менделеева

6 марта 1869 года Дмитрий Менделеев представил Русскому химическому обществу свою периодическую систему химических элементов.

Он выстраивал таблицу очень кропотливо, начинал с галогенов и щелочных металлов, а затем занимался поисками мест для других элементов. Всего их у Менделеева было 63. Мысль о системе пришла к ученому во сне, сам он отвечал так: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Недра Алтайского края богаты полезными ископаемыми и химическими элементами. Самым большим достоянием региона в плане полезных ископаемых можно назвать месторождения руд. Местные руды имеют в составе цинк, медь ( азурит, малахит ) и свинец, серебро и золото. Добывают на Алтае и поваренную соль, каменный уголь. Регион может похвастаться неисчерпаемыми запасами строительных материалов: известняка, гипса. Здесь есть мрамор и гранит, налажена добыча яшмы, марганца, хрома и цинка.

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Взято отсюда.

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