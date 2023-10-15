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16 россиян погибли в Израиле после атаки ХАМАС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Еще восемь человек пропали

Фото: ТАСС

По данным на день 14 октября, число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС выросло до 16, сообщили “Ленте.ру” в посольстве России в Израиле.

Еще восемь россиян числятся пропавшими и как минимум один человек, также имеющий гражданство Израиля, находится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа.

На текущей неделе ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.

новости Локтевский

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