16 россиян погибли в Израиле после атаки ХАМАС
Еще восемь человек пропали
Фото: ТАСС
По данным на день 14 октября, число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС выросло до 16, сообщили “Ленте.ру” в посольстве России в Израиле.
Еще восемь россиян числятся пропавшими и как минимум один человек, также имеющий гражданство Израиля, находится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа.
На текущей неделе ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.
новости Локтевский
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