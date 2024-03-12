реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

16,6 млрд рублей заложили на жилье для алтайских сирот, но и этого может не хватить

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

16,6 млрд рублей заложили на жилье для алтайских сирот, но и этого может не хватить

Ключи от квартиры. Новоселье. Новое жилье Фото: pixabay.com

В Алтайском крае утвердили программу поэтапной ликвидации до 2030 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот

За ближайшие шесть лет власти Алтайского края намерены ликвидировать очередь детей-сирот, претендующих на предоставление жилья от государства. Подробнее о реализации соответствующей программы 11 марта в ходе специальной пресс-конференции рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

Очередь убывает

Для начала спикер напомнил: решение о введении меры поддержки детям-сиротам в виде предоставления жилья появилось в России в 2013 году.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после…

Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле

Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в…

В Воронежской области отменили ракетную опасность

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил…

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Мирный…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp