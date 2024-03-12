Ключи от квартиры. Новоселье. Новое жилье Фото: pixabay.com

В Алтайском крае утвердили программу поэтапной ликвидации до 2030 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот

За ближайшие шесть лет власти Алтайского края намерены ликвидировать очередь детей-сирот, претендующих на предоставление жилья от государства. Подробнее о реализации соответствующей программы 11 марта в ходе специальной пресс-конференции рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

Очередь убывает

Для начала спикер напомнил: решение о введении меры поддержки детям-сиротам в виде предоставления жилья появилось в России в 2013 году.

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