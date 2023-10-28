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16 человек погибли при аварии на шахте в Казахстане

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Предположительно, на предприятии произошел взрыв газометана

Скорая помощь Казахстана / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

16 человек погибли в результате аварии в шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана, судьба еще 31 горянка пока остается неизвестной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на компанию-собственника шахты “Арселормиттал Темиртау”.

По ее данным, возможной причиной произошедшего стал взрыв газометана. А аким Ермаганбет Булекпаев заявил, что на предприятии произошел пожар.

В момент ЧП в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 рабочих. Известно также о 18 пострадавших, они госпитализированы, рассказал Булекпаев.

На месте работают спасатели и психологи, также под руководством губернатора создали оперативный штаб.

Горняк22

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