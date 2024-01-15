16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

Возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже

Фото: unsplash.com

Возгорание в электрощитовой произошло на первом этаже девятиэтажного дома по улице Шевченко в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, звенья газодымозащитной службы спасли из задымленного помещения 16 человек, в том числе троих детей.

Еще восемь человек вышли из здания самостоятельно. Пожар ликвидировали на площади не более двух квадратных метров.

Всего в работе участвовали 26 человек личного состава, привлекалось шесть автоцистерн и автолестница. Пострадавших на месте происшествия нет.

“Наиболее вероятно, что причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования”, – добавили в пресс-центре.

Горняк22



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