Рулетка. Казино Фото: unsplash.com

Поиграть в онлайн-казино юноше предложила компания знакомых. В итоге один из молодых людей присвоил себе деньги, которые подросток вложил в аккаунт

В Москве 16-летний школьник взял у родителей 2 млн рублей, чтобы поиграть в онлайн-казино, сообщает “МК” со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В конце августа в компьютерном клубе к подростку подошла компания знакомых и предложила заработать денег в онлайн-казино. Юноша согласился, он вытащил из заначки родителей 2 млн рублей, которые те откладывали на строительство дома, и перечислил деньги на аккаунт.

После этого школьник начал крутить рулетку, однако внезапно в квартиру друга вернулся его отец, и все молодые люди быстро ушли.

Придя домой, подросток обнаружил, что кто-то сменил пароль в аккаунте. Он вспомнил, что не успел выйти из личного кабинета, и теперь, вероятно, кто-то из его знакомых получил доступ к деньгам.

Проведя небольшое расследование, парень выяснил кто именно присвоил себе деньги. Они договорились о встрече, однако вместе со знакомым пришли трое взрослых, которые представились сотрудниками ФСБ и налоговой. Они объяснили школьнику, что ему никто ничего не должен, а вот сам он задолжал еще 1 млн рублей.

Подростку удалось убежать от странных взрослых, однако рассказать родителям о случившемся он так и не решился. В итоге пропажу денег обнаружила мать. Только после этого он поведал о произошедшем семье и полицейским.

Ранее житель Алтайского края потерял более 1 млн рублей при попытке вызвать путану. Молодой человек через Интернет связался со жрицей любви, которая рассказала ему, на каких условиях она готова к нему приехать.

Источник

горняк

горняк локтевский