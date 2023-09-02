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16-летний подросток пропал в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Местонахождение юноши неизвестно с 1 сентября

Фото: “Лиза Алерт”

В Барнауле пропал 16-летний подросток. Как сообщают на странице поискового отряда “Лиза Алерт”, в последний раз юношу видели 1 сентября. Тогда он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые.  Был одет в черную кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 либо 112.

Ранее рассказали, где нашли 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву и почему она пропала.

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