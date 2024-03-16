16 марта в Алтайском крае ожидается сильный ветер и мокрый снег

В выходные дни в Алтайском крае прогнозируется непогода. На большей части территории ожидаются снегопады и порывистый ветер.
По информации Алтайского ЦГМС, 16 марта в регионе ожидается днем -4,+1 гр., ночью -2,-7 гр. Мокрый снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы.
Порывы юго-западного ветра местами могут достигать 25–28 м/с.
В Барнауле прогнозируется днем -1,-3 гр., ночью -3,-5 гр. В конце дня небольшой снег, метель.
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