16 марта в Алтайском крае ожидается сильный ветер и мокрый снег

В выходные дни в Алтайском крае прогнозируется непогода. На большей части территории ожидаются снегопады и порывистый ветер.

По информации Алтайского ЦГМС, 16 марта в регионе ожидается днем -4,+1 гр., ночью -2,-7 гр. Мокрый снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы.

Порывы юго-западного ветра местами могут достигать 25–28 м/с.

В Барнауле прогнозируется днем -1,-3 гр., ночью -3,-5 гр. В конце дня небольшой снег, метель.

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Взято отсюда.

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