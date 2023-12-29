16% опрошенных россиян хотели бы провести новогодние праздники в Горном Алтае

Почти половина опрошенных россиян отправится в путешествие на предстоящие праздники

16% опрошенных россиян хотели бы посетить Горный Алтай в предстоящие праздники, сообщает «Толк» со ссылкой на опрос «Авито.Работы», в котором приняли участие более 7 тысяч трудоустроенных россиян. Почти половина опрошенных отправится на новогодние праздники в путешествие.

В новогоднее путешествие отправятся работники разных сфер: 68% сотрудников из сферы юриспруденции, 65% – страхования, 64% – фитнеса и красоты, по 62% – сфер банкинга и консалтинга.

В числе мест, которые больше всего хотели бы посетить респонденты, Сочи (23%), Санкт-Петербург (20%), а также Байкал (19%).

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