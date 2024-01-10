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161 год назад открылась первая в мире линия метро

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161 год назад открылась первая в мире линия метро

10 января 1863 года в Лондоне открылась первая в мире линия метро.

Длина линии метрополитена составляла 3,6 км. На всем его протяжении находилось семь станций. Железнодорожная подземка предназначалась для движения поездов с паровой тягой, которые работали на угле.

Сегодня лондонское метро является старейшим и одним из крупнейших в мире,оно перевозит более миллиарда пассажиров в год.

В Барнауле есть свое «мифическое» метро. По сути, его нет, но подземка существует в виртуальном пространстве – у барнаульского метро есть своя схема, странички в соцсетях, где можно найти фотографии станций и их описание.

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Взято отсюда.

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