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168 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды

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Проблемы с электроснабжением испытали 13 муниципалитетов

168 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае из-за ураганного ветра зафиксировали отключения электричества в 168 населенных пунктах в 13 муниципалитетах, в некоторых местах также пострадали кровли. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сейчас специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Также в ведомстве рассказали, что из-за непогоды перекрывали проезд по некоторым трассам, из-за чего междугородние автобусы пережидали непогоду на стоянках. Сейчас ограничения сняли, но ситуация остается сложной из-за гололедицы и высокого риска возникновения ДТП.

горняк

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