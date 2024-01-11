Предварительно, из-за непогоды, ураганного ветра в Алтайском крае зафиксированы отключения электроэнергии в 168 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях, есть случаи повреждения кровель строений, сообщает пресс-служба МЧС края. На трассах действовали ограничения, автобусы междугороднего следования с пассажирами пережидали непогоду на стоянках. Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что на данный момент ограничения на дорогах региона сняты, но ситуация остаётся сложной из-за гололёда и высокого риска возникновения ДТП.

Амител, МЧС