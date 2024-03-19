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17 алтайским семьям за месяц бесплатно провели процедуру ЭКО

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17 алтайским семьям за месяц бесплатно провели процедуру ЭКО

За январь в Алтайском крае за счет средств обязательного медицинского страхования выполнено 17 протоколов ЭКО семьям, страдающим бесплодием.

В Алтайском крае в 2024 году продолжается реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по нацсемпроекту «Демография».

Процедура эта дорогостоящая — стоимость одного цикла составляет более 130 тысяч рублей. Однако для этих семей ЭКО было выполнено бесплатно. Расходы государства на данное количество процедур составили 2,5 млн рублей.

В 2023 году в Алтайском крае проведено 1353 цикла ЭКО бесплодным семьям. На эти цели направлено 182,4 млн рублей.

Как отмечает региональное Минсоцзащиты, Алтайский край – это один из немногих регионов в России, где эта процедура осуществляется за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В регионе составлен регистр пациентов, который требуется дополнительное обследование и лечение. Пациентам оказываются все необходимые услуги, и процедура ЭКО проводится после соответствующего лечения.

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Взято отсюда.

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