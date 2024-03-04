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17-я Зимняя зерновая конференция завершила работу в Белокурихе

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17-я Зимняя зерновая конференция завершила работу в Белокурихе

Традиционный агрофорум собрал на Алтае более 300 участников зернового рынка со всей страны. Такой интерес объясняется тем, что именно здесь эксперты дают первые прогнозы о том, каким ожидается новый сельскохозяйственный сезон в России.

Источник фото: Катунь 24

На Зимней зерновой конференции в Белокурихе аналитики зернового рынка страны дали самую свежую информацию о тенденциях, от которых зависит спрос на разные сельхозкультуры в стране. По их расчётам, земледельцы соберут очередной рекордный урожай. Он может превысить 146 миллионов тонн. Этому способствует хорошая сохранность озимых в главных зернопроизводящих регионах страны. В отношении Сибири у экспертов более осторожные и неоднозначные прогнозы.

«Касательно Алтайского края, в особенности, Кемерово и части Новосибирской области, нельзя исключать каких-то засушливых явлений, потому что с влагообеспеченностью здесь может оказаться вопрос. И даже проблема. А озимые. Они, конечно, не ключевые, но гибель здесь намного больше произошла, чем это было традиционно в среднем и в прошлом году», — сообщил руководитель аналитического Центра «ПроЗерно» (г.Москва) Владимир Петриченко.

Масличные культуры в последние годы взяли на себя роль спасательного круга для сибирских аграриев. Не исключением будет, по мнению экспертов, и новый сезон.

«Если говорить о Сибири. Это наше текущее представление о том, что случится у вас. Мы считаем, что будет определённый небольшой, но всё-таки рост. Стабильная площадь под подсолнечником, при прочих равных. Небольшой рост под рапсом, небольшой рост под соей. И лён, наверное, на том уровне, что и был в прошлом году. наверное, так. А производство масличных при прочих равных с такими площадями, оно может быть рекордным. И урожай приблизится к 3,5 миллионов тонн», — заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (г.Москва) Дмитрий Рылько.

До начала посевной кампании в Алтайском крае остается менее двух месяцев. Непредсказуемость погодных условий последних лет держит аграриев в напряжении. В этих условиях возрастает значение господдержки. Так, в прошлом году субсидии на стимулирование производства зерновых составили 1 миллиард 350 миллионов рублей. По оценкам регионального минсельхоза примерно такие же объёмы должны сохраниться и в этом году.

«На старте в текущем году мы видим практически ту же самую цифру, что было и в прошлом году на старте. Было 400 миллионов, сегодня — 385 по текущему году. И мы эти средства планируем в конце марта-начале апреля довести до сельхозтоваропроизводителей, и мы эту работу уже сейчас ведём», — отметил министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Эта помощь имеет ещё большую актуальность накануне весенних полевых работ. Поскольку 20% прошлогоднего урожая зерна на Алтае ушло в фураж. И его немалая часть даже не пригодна на переработку в комбикорм. Таковы итоги обследования Алтайским филиалом Центра оценки качества зерна.

Взято отсюда.

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