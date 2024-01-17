17 января отмечается всемирный День детских изобретений

Датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина.
Свое первое изобретение – пару ласт для плавания, которые надевались на руки, он изобрел в возрасте 12 лет.
Праздник установлен не только для чествования юных гениев, но и направлен на то, чтобы побудить детей проявлять любопытство к окружающему миру и применять творческий подход при решении возникающих в жизни проблем.
В Алтайском крае в Барнауле работает Детский технопарк «Кванториум.22», в котором обучаются по разнообразным направлениям: аэротехнологии, робототехника, IT, хайтек, виртуальная и дополненная реальность, биотехнологии и медиатехнологии.
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