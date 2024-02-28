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17-летнего подростка в черной одежде не могут найти больше недели в Алтайском крае

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Местонахождение парня неизвестно с 20 февраля

17-летнего подростка в черной одежде не могут найти больше недели в Алтайском крае

Фото: "Лиза Алерт"

В Алтайском крае пропал 17-летний житель села Гальбштадт Немецкого национального района, сообщает “ЛизаАлерт”.

Местонахождение подростка неизвестно с 20 февраля.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Может быть одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку, на спине – черный рюкзак.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

новости Алтайский

Источник

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