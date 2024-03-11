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Пластиковые окна в Горняке

17 марта в парке “Лесная сказка” пройдут масленичные гулянья

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17 марта в парке "Лесная сказка" пройдут масленичные гулянья

С 12:00 гостей будет ждать концертная программа с участием ансамблей народной песни и вокально-хореографических коллективов города. А также шашлык, блины, игры, конкурсы и подарки.

На площадках будут проходить соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, проверки на ловкость и силу, гадания и множество других русских забав и развлечений.

Завершится праздник в 15:00 сожжением 7 метрового чучела Масленицы.

Взято отсюда.

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