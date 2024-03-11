Блины с икрой и чай из самовара, катание с ледяной горки, в санях, на лошадях, пони и хаски – “Планета Q” приглашает на широкую Масленицу
Развлекательный комплекс “Планета Q” приглашает на праздничную весеннюю программу, посвященную Масленице, которая состоится в воскресенье, 17 марта.
С 15.00 до 18.00 на новой сцене комплекса пройдут молодецкие забавы, бег в мешках, семейные эстафеты, конкурс частушек, хороводы, выступление ансамбля “Русский фреш”, а также веселые наигрыши гусляров и балалаечников. Кроме того, гостям обещают море угощений и развлечений, а в конце праздника в уютном кафе “Планеты Q” состоится яркое разноцветное неоновое шоу.
Для юных гостей будет организована фотозона, в которой можно будет примерить народные платки, кокошники, ожерелье из баранок и сделать красивые праздничные фото, а также пообниматься с белоснежными собачками самоедами.
Начало праздничной программы – в 15.00.
Сожжение чучела Зимы – 17.00.
Грандиозное неоновое шоу и детская дискотека – с 17.15.
Организаторы отмечают, что праздник состоится в любую погоду. Вход – бесплатный, однако требуется оплата депозита в размере 200 рублей, который можно потратить в кафе, катание в санях и другие услуги комплекса.
Справки по телефону: 8 961–230–2010
Развлекательный комплекс ” Планета Q”: Барнаул, ул. Байкальская, 47.
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Рекламодатель: ООО “Каро Тур”, ИНН 2232010387
Взято отсюда