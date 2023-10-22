18 человек стали жертвами удара по православному храму в Газе

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как минимум 18 человек стали жертвами удара по православному храму святого Порфирия в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление церквей Иерусалима, распространенное пресс-службой Иерусалимской православной церкви. Пишет МК.

Как сообщается, среди погибших – минимум 9 детей. Как сообщается, десятки человек могут находиться под завалами.

Церковь Святого Порфирия, построенную примерно в 1150 году, называют старейшим христианским храмом, который до сих пор используется верующими в Газе. Расположенная в историческом районе Газы, церковь на протяжении многих поколений предоставляла убежище людям различных вероисповеданий.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Одновременно на территорию Израиля начали проникать организованные группы бойцов ХАМАС, которые без проблем преодолели первый рубеж обороны израильской армии, захватили заложников и нанесли серьезный ущерб. Позднее Израиль начал операцию «Железные мечи», приступив к нанесению ударов по сектору Газа, и остановив все поставки воды, пищи, электроэнергии, лекарств и топлива.

На данный момент количество погибших от ударов израильской армии в секторе Газа превысило 4100, в том числе 19 граждан России, количество раненых превысило 13 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС могут удерживать в заложниках до 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить все боевые действия. президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование этого кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, то есть создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Автор: vizitka01

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