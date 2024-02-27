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18-летнего барнаульца зарезали во время вечеринки с наркотиками

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Его тело обнаружили в квартире на улице Матросова

18-летнего барнаульца зарезали во время вечеринки с наркотиками

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова в Барнауле убили 18-летнего парня. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительной информации, трое молодых людей употребляли в помещении наркотические средства. По невыясненной причине один из них схватился за нож и напал на друга, нанеся ему ранения. После этого проживающий в данной квартире 19-летний мужчина с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастность молодого человека к совершению особо тяжкого преступления.

горняк

Источник

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