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18-летний житель Германии написал более 4 тысяч доносов на сумму в 140 тысяч евро

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18-летний житель Германии написал более 4 тысяч доносов на сумму в 140 тысяч евро

Парковка. Машины Фото: unsplash.com

В своем родном городе юноша донес уже на 8% жителей. Сам молодой человек в соцсетях себя называет “мастером доносов”, однако власти его энергия не радует

В немецком Грефенхайнихене 18-летний Никлас Маттеи написал тысячи доносов за год, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Bild*.

По его словам, он стал автором более 4,2 тысяч жалоб о нарушениях правил парковки на общую сумму в 140 тысяч евро. Молодой человек постоянно изучает город, катаясь на велосипеде в ярком светоотражающем костюме и выискивая “жертв”. Найдя нарушителя, он делает фото и отправляет запрос в полицию.

При этом и саму полицию парень критиковать не стесняется. Так, он отчитал патрульных за грязный номер автомобиля. Юноша признается, что сейчас его цель – найти хотя бы по одному нарушителю по всей стране.

Между тем такая активность Маттеи совершенно не радует местных жителей и бургомистра Грефенхайнихена Энрико Шиллинга. По словам чиновника, жалобы молодого человека парализуют работу полиции. Несколько граждан же решили бороться с Маттеи его методами и сами пожаловались на юношу.

Ранее стало известно, что на Алтае могут ввести выплаты за доносы на пьяных водителей.

*газета Bild заблокирована в России решением Роскомнадзора с весны 2022 года.

Взято отсюда

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