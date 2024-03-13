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18-летний парень, пропавший в Бийске 6 марта, найден мёртвым

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18-летний парень, пропавший в Бийске 6 марта, найден мёртвым

6 марта бийчанин ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

«Заявка поступила вечером 10 марта. Группа быстрого реагирования и дежурный по отряду совместно с инфоргом сразу начали работу.

Информация собрана, ориентировка готова, задачи определены, экипажи могут выезжать на место сбора, те, кто не может выехать, работают удалённо, распространяют ориентировки», — пишут в группе отряда во «ВКонтакте».

Добровольцы проделали огромную работу – опросили знакомых, коллег, проверили предполагаемые места нахождения, а так же побывали в учебном заведении где учился парень.

Днём 13 марта стало известно, что парень погиб. Подробности не сообщаются. «Катунь 24» выражает соболезнования родным и близким.

Взято отсюда.

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