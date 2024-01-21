Поиски пропавшего человека Фото: "ЛизаАлерт"
Всех, кто что-либо знает, просят связаться по номеру телефона в ориентировке. Местонахождение парня неизвестно с 31 декабря
В Алтайском крае разыскивают 18-летнего жителя Майминского района Республики Алтай. Ориентировку опубликовал отряд “СпасАлтай22” во “Вконтакте”.
Руслан Сафаров 31 декабря уехал из дома в Соузге к дедушке в Бийск на улицу Красная, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
- Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные.
- Был одет: черная шапка, черные штаны с лампасами, черная куртка, белые кроссовки.
Пропавший парень Фото: “СпасАлтай22”
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по указанным в ориентировке телефонам.
Взято отсюда