реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

18-летний парень в черном пропал по пути к дедушке в Бийск

Подписывайся на ГОРНЯК22!

18-летний парень в черном пропал по пути к дедушке в Бийск

Поиски пропавшего человека Фото: "ЛизаАлерт"

Всех, кто что-либо знает, просят связаться по номеру телефона в ориентировке. Местонахождение парня неизвестно с 31 декабря

В Алтайском крае разыскивают 18-летнего жителя Майминского района Республики Алтай. Ориентировку опубликовал отряд “СпасАлтай22” во “Вконтакте”.

Руслан Сафаров 31 декабря уехал из дома в Соузге к дедушке в Бийск на улицу Красная, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

  • Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные.
  • Был одет: черная шапка, черные штаны с лампасами, черная куртка, белые кроссовки.

18-летний парень в черном пропал по пути к дедушке в Бийск

Пропавший парень Фото: “СпасАлтай22”

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по указанным в ориентировке телефонам.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Кардиолог рассказала, при каком условии может произойти разрыв сердца

21.01.2024

 Новости Алтай

Кому ни в коем случае нельзя есть творог: объясняют врачи

21.01.2024

 Новости Алтай

Карательная гинекология или шанс поднять рождаемость? Врачи — о предложении Минздрава проверять женское здоровье с 13 лет

21.01.2024

 Новости Алтай

«Русского человека, если он рвется на отдых, сложно чем-то сбить с пути». Сергей Жигунов — о каникулах, которые он провел на даче в Крыму

21.01.2024

 Новости Алтай

Скандал с домогательствами и внебрачный ребенок: куда пропал самый смазливый «кадет» Александр Головин

21.01.2024

 Новости Алтай

Пассажирский самолет с россиянами разбился в Афганистане. Он летел в Москву

21.01.2024

 Новости Алтай

«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

21.01.2024

 Новости Алтай

«Хочется увидеть своих детей». Как живет красотка, которой плеснули в лицо серной кислотой и лишили зрения

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоятся, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске