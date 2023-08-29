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18-летний барнаулец украл с карты маминой подруги 50 тысяч рублей

ГОРНЯК2201 mins

Ранее юноша уже был судим

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали рецидивиста 2005 года рождения, который похитил с банковской карты горожанки более 50 тысяч рублей.

Как сообщили в краевом МВД, 39-летняя потерпевшая находилась в гостях у своей знакомой. В это же время дома находился и подозреваемый, сын подруги.

“В какой-то момент молодой человек попросил у заявительницы взаймы 200 рублей. Так как у женщины не оказалось с собой наличных средств, она разблокировала сотовый телефон, зашла в банковское онлайн-приложение и передала гаджет юноше. Через некоторое время телефон был возвращен его владелице. Однако когда заявительница вернулась домой, она обнаружила уведомление о списании всех денежных средств”, – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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