18 миллионов рублей направят на поддержку НКО Алтайского края в 2024 году

В 2024 году на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Алтайского края направят 18 миллионов рублей. 9 миллионов выделят в виде гранта президента на развитие гражданского общества, остальные – из средств регионального бюджета.

В минувшем году по итогам губернаторского конкурса 34 НКО получили поддержку на реализацию своих проектов.

Один из таких проектов – «Наши Добрые выходные» краевой общественной организации «Белые вершины». Благодаря гранту в 2023 году более 300 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, смогли преодолеть страхи, выйти из зоны комфорта, получить положительные эмоции от путешествия и стать дружнее.

Еще одним победителем прошлогоднего конкурса стал проект «Круче игры, крепче дружба, ярче жизнь» краевой общественной организации Всероссийского общества слепых. На его реализацию направлено 1,4 миллиона рублей. За счет этих средств организованы интегрированные спортивные мероприятия и инклюзивные площадки, приобретены настольные и интеллектуальные игры. В проекте приняли участие более 250 людей с инвалидностью со всего региона, в том числе ветераны боевых действий и участники СВО.

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