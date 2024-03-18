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19 и 20 марта в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн

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19 и 20 марта в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн

Движение будет ограничено для всех видов транспорта

19 и 20 марта в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

В связи с движением военных колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта:

  • 19 марта с 17.50 до 19.50 по маршруту «Полковниково – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Контошино»;
  • 20 марта с 04.00 до 06.30 по маршруту «Баюновские ключи – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Фирсово – Бобровка»;
  • 20 марта с 17.50 до 19.50 по маршруту «Контошино – Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха»;
  • 20 марта с 17.20 до 20.20 по маршруту «Лесной – Бобровка – Рассказиха».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

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Взято отсюда

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