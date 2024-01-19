19 января в Бийске планово отключат электроэнергию в десятках домов

Это связано с ремонтными работами

19 января в Бийске в связи с ремонтными работами планово отключат электроэнергию в десятках домов, сообщает администрация Бийска.

С 8.30 до 16.30 не будет электроэнергии по следующим адресам:

ул. Крестьянская 45-83, 36-60,

пер. Гвардейский 20А-40, 27-31, 33Б,

ул. Амурская 112-118,

ул. Гражданская 107-111, 130-140,

ул. Андреевская 133-143, 148-154 (МЭС).

С 9 до 16 часов не будет электроэнергии по следующим адресам:

ул. Кольцовская 36-66, 37, 37/3, 37А – 37Д,

ул. Крайняя 51-65, 50-60,

пер. Соколовский 16-24, 23-33,

пер. Красноярский 34, 34(а-м) -36, 36А,

ул. Крайняя 40,

Котельная №41,

Мегафон – тел. станция,

ул. Тургенева 122в (МЭС).

погода на 3 дня , погода сейчас ,

Взято отсюда