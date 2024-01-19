19 января в Бийске планово отключат электроэнергию в десятках домов

Это связано с ремонтными работами
19 января в Бийске в связи с ремонтными работами планово отключат электроэнергию в десятках домов, сообщает администрация Бийска.
С 8.30 до 16.30 не будет электроэнергии по следующим адресам:
- ул. Крестьянская 45-83, 36-60,
- пер. Гвардейский 20А-40, 27-31, 33Б,
- ул. Амурская 112-118,
- ул. Гражданская 107-111, 130-140,
- ул. Андреевская 133-143, 148-154 (МЭС).
С 9 до 16 часов не будет электроэнергии по следующим адресам:
- ул. Кольцовская 36-66, 37, 37/3, 37А – 37Д,
- ул. Крайняя 51-65, 50-60,
- пер. Соколовский 16-24, 23-33,
- пер. Красноярский 34, 34(а-м) -36, 36А,
- ул. Крайняя 40,
- Котельная №41,
- Мегафон – тел. станция,
- ул. Тургенева 122в (МЭС).
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Взято отсюда