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19 января в Бийске планово отключат электроэнергию в десятках домов

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19 января в Бийске планово отключат электроэнергию в десятках домов

Это связано с ремонтными работами

19 января в Бийске в связи с ремонтными работами планово отключат электроэнергию в десятках домов, сообщает администрация Бийска. 

С 8.30 до 16.30 не будет электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Крестьянская 45-83, 36-60,
  • пер. Гвардейский 20А-40, 27-31, 33Б,
  • ул. Амурская 112-118,
  • ул. Гражданская 107-111, 130-140,
  • ул. Андреевская 133-143, 148-154 (МЭС).

С 9 до 16 часов не будет электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Кольцовская 36-66, 37, 37/3, 37А – 37Д,
  • ул. Крайняя 51-65, 50-60,
  • пер. Соколовский 16-24, 23-33,
  • пер. Красноярский 34, 34(а-м) -36, 36А,
  • ул. Крайняя 40,
  • Котельная №41,
  • Мегафон – тел. станция,
  • ул. Тургенева 122в (МЭС).

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Взято отсюда

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