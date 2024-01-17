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19 января в Бийске состоится Крестный ход

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19 января в Бийске состоится Крестный ход

Крестные ходы пройдут в нескольких районах города

в Бийске 19 января в 11 часов 30 минут на р. Бия состоится освящение воды в праздник Крещения Господня, сообщает пресс-центр администрации. 

В мэрии сообщили, что бийские службы провели замеры льда, расчистили площадку для проведения праздника, на данный момент на р. Бия у коммунального моста работают мастера, делающие ледовые скульптуры.

Отметим, что к празднику на берегу недалеко от проруби будет установлено две отапливаемых палатки, организована подача горячего чая, дежурство спасательных и медицинских служб.

Крестные ходы 19 января пойдут:

  • в 10.30 часов от храма Покрова Пресвятой Богородицы на автобусах до парка Победы;
  • в 10.40 часов от Храма иконы Божьей матери по 23-му микрорайону и пер. Училищный до Петровского бульвара, по бульвару до пер. Коммунарский, от пер. Коммунарский до музея Чуйского тракта;
  • в 11.00 часов от Успенского кафедрального собора по ул. Советская до музея Чуйского тракта.

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Взято отсюда

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