Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Молодого человека хотят заключить под стражу. В настоящее время следователи ведут сбор доказательств по уголовному делу

Следователи предъявили обвинение 19-летнему жителю Барнаула, который набросился с ножом на друга, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, днем 27 февраля 2024 года молодой человек находился у себя в квартире в одном из домов на улице Матросова. Вместе с компанией знакомых он употреблял наркотические вещества. В какой-то момент парень стал беспричинно нападать на присутствующих и избивать их подручными предметами. Также он ударил ножом своего 18-летнего друга, который скончался на месте происшествия. После этого молодой человек с ножом в руках выбежал на улицу, где его впоследствии задержали сотрудники полиции.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда