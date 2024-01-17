19-летний житель Бийска задержан за финансирование терроризма

Бийчанин приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек террористического объединения

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Бийска, который оказал финансовую поддержку террористической организации, действующей против РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Установлено, что, бийчанин, являясь участником интернет-сообщества украинского военизированного объединения, принял решение финансово помочь терроризации в приобретении беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования, которые будут использоваться против России.

Молодой человек купил со своей банковской карты виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек украинского военизированного объединения. Следственным отделением в отношении бийчанина возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый признал свою вину. На данный момент продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

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Взято отсюда