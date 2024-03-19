19-летний орнитолог с Алтая безошибочно узнает и воспроизводит голоса птиц

Студент из Бийска стал героем выпуска «Удивительные люди» на телеканале «Россия»

Андрей Беспалов в алтайском лесу

Студент бийского техникума лесного хозяйства Андрей Беспалов стал героем выпуска шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия». На съемках программы 19-летний юноша не только безошибочно отгадал голоса птиц, но и воспроизвел их сам.

Озерная чайка (Обской заказник)

– Правда, мои трели, в конечный выпуск не включили, – поделился Андрей с «Комсомолкой».

Несмотря на то, что наш земляк в финал шоу не прошел, жюри и зрители были покорены его талантом.

Весенние «позывки»

По словам Андрея, бердвотчингом (фотографированием птиц) он занялся еще в детстве, когда жил в селе Шульгинка с дедушкой и бабушкой.

Птенцы коршуна в гнезде

– Я был удивлен, что так много разных птиц летает рядом с домом, – рассказывает орнитолог, – и все птахи сообразительные, и у каждой свой характер. К примеру щуры, самые меланхоличные – миловидно себя ведут, человека не боятся. А зеленушки, юрки – вредные, периодически макушки другим птицам выщипывают.

Сейчас Андрей живет в Бийске, рядом с его домом находится вольер с поющими птицами. Причем, по словам наблюдателя, в них порхают самцы, у которых с весной начались особые брачные «позывки». Очарованные самки прилетают на эти призывы, размещаются напротив на ветках сирени и глазеют на кавалеров, с которыми начинают «кокетничать», чирикая и напевая.

Обманутые сплюшки

В архиве бердвотчинга Беспалова уже тысячи фотографий самых разных птиц (более 300 видов). Чтобы добыть некоторые интересные кадры, фотографу приходилось и в болоте по пояс ходить, и в засаде сидеть, приманивая фотомоделей их родными звуками.

– Иногда сам воспроизводил, но чаще запись ставил, – рассказывает орнитолог. – Однажды, к примеру, сплюшек «драконоли» в Змеиногорском районе – «тюкаешь», они отзываются, подлетают, смотрят, ищут своих собратьев, но найти никого не могут.

Андрей Беспалов в экспедиции на Байкале

Интересуют студента и редкие растения. Прошлым летом исследователь фотографировал их в экспедиции на территории Соколовского заказника.

Помощь ученым

Кроме того, бийский студент уже не первый год помогает ученым следить за территорией пролета редких видов пернатых. Ставить сети на птиц и кольцевать их учёные -экологи и орнитологи АлтГУ разрешили Андрею, когда он еще учился в школе, к тому времени у девятиклассника уже был большой опыт. Птиц из сетей он бережно вынимает, окольцовывает, фотографирует, измеряет. А после того, как все показатели записывает, отпускает на волю.

По словам наблюдательного исследователя, из-за потепления климата, некоторые виды остаются у нас в крае зимовать: к примеру, зеленушки, кольчатая горлица, пуночки или снежные воробьи, зяблики, чёрный дрозд. В течение нескольких вёсен Андрей слышал песню чёрного дрозда, искал его гнездо, и хотя само гнездо не нашел, видел птенцов.

Андрей Беспалов в проекте « Удивительные люди». Фото телеканала "Россия"

Птичья архитектура

– Интересно и жилье птичье рассматривать, – рассказывает увлеченный орнитолог. -Гнезда тоже у всех разные. У черного аиста, к примеру, целая платформа – человек спокойно умещается. У сороки – гнездо с куполом. Был случай, видели сорочье гнездо с колючей проволокой. У синички ремеза похоже на перчатку – из камыша вьет, у лебедя – куча из водной растительности, у кряквы в основном из пуха, у коршунов чего только нет в гнезде – и целлофановые пакетики, и упаковки от майонеза.

Белохвостый орлан

В ближайших планах увлеченного парня – весенняя экспедиция в район Кош- Агача.

– Поеду снимать горных гусей и других интересных обитателей,- поделился один из удивительных людей России.

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Взято отсюда

19.03.2024