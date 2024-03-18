2,5 миллиона рублей направили на поддержку алтайских семей, страдающих от бесплодия

В январе дорогостоящую процедуру оплатили 17 бездетным парам.

Источник фото: Катунь 24

Алтайский край — один из немногих регионов России, где процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) осуществляется за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В январе дорогостоящую процедуру оплатили 17 бездетным парам.

Как отметили в Минсоцзащиты Алтайского края , в прошлом году в крае провели 1353 цикла экстракорпорального оплодотворения. На эти цели направили 182,4 миллиона рублей. Пациентам, нуждающимся в медицинской помощи смежных специалистов, оказываются все необходимые услуги, и процедуру ЭКО им проведут после соответствующего лечения.

Взято отсюда.

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