2 января в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов

Ветреный, но теплый день ожидает жителей Алтайского края.

2 января температура воздуха по региону в среднем будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Местами потеплеет до +8. Синоптики прогнозируют мокрый снег, метели. Порывы ветра могут достигать 16-21 м/с.

В Барнауле потеплеет максимум до +2 градусов. В течение дня возможен небольшой снег. Сильного ветра не ожидается. На дорогах сохраняется гололедица.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , банкфакс алтай новости ,