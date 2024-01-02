2 января в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов

Ветреный, но теплый день ожидает жителей Алтайского края.
2 января температура воздуха по региону в среднем будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Местами потеплеет до +8. Синоптики прогнозируют мокрый снег, метели. Порывы ветра могут достигать 16-21 м/с.
В Барнауле потеплеет максимум до +2 градусов. В течение дня возможен небольшой снег. Сильного ветра не ожидается. На дорогах сохраняется гололедица.
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