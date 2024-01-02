2 января возобновили работу театры Алтайского края

Уже во второй день нового 2024 года жители Алтайского края начали посещать театры.

Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Алтайский театр кукол «Сказка», Государственная филармония Алтайского края открыли свои двери.

К примеру, 2 января Молодежный театр Алтая показал премьерные спектакли «Бременские музыканты» и «Моя жена – робот».

На сцене Алтайского краевого театра им. Василия Шукшина показали спектакль «Серебряное копытце». А на экспериментальной сцене – спектакль «Не скажу».

В краевом театре кукол «Сказка» детей и их родителей ждут на новогодний спектакль «Зимовье зверей» по мотивам русской народной сказки.

Отметим, что до 10 декабря в рамках Новогодней кампании краевые театры и концертные организации покажут в общей сложности более 200 программ.

Кроме того, для жителей региона в новогодние каникулы будут работать музеи и библиотеки, которые подготовили интересные мастер-классы, выставки, увлекательные экскурсии, интерактивные программы, квесты и викторины. Большинство мероприятий можно посетить по «Пушкинской карте».

С подробным Планом новогодних мероприятий в краевых учреждениях культуры можно ознакомиться на сайте Министерства культуры в разделе «Мероприятия».

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , лента новостей республики алтай ,