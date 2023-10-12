2 тыс. израильских наемников срочно покидают Украину: их ждет ХАМАС

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта Тель-Авив отзывает с Украины своих военных специалистов, которые занимались боевой подготовкой солдат ВСУ. Об этом со ссылкой на собственные источники в кругах СБУ сообщает Telegram-канал «Джокер ДНР». Пишет «Свободная Пресса».

«Мои шпионы из СБУ сообщили, что через Международный аэропорт Борисполь рейсом Киев – Тель-Авив в Израиль уезжает более двух тысяч израильских военных специалистов, которые на Украине выполняли функцию советников и инструкторов», – пишет автор канала.

«Джокером», как известно, именует себя некий хакер из Донецка, который специализируется на политическом инсайде, а также публикации утечек информации от украинских спецслужб. Насколько в данном случае сведения его агентов точны, доподлинно сказать трудно. Но с тем, что на родине израильские военные спецы в силу новых обстоятельств, оказались сейчас нужнее, вряд ли можно поспорить.

Удивляет другое – количество инструкторов из государства Израиль, которые все это время помогали украинским боевикам убивать русских. Тем более что Тель-Авив ранее вообще никак не афишировал участие своих армейских советников в конфликте на Украине, давая понять, что сохраняет нейтралитет и ограничивается предоставлением Киеву исключительно гуманитарной помощи и защитного снаряжения.

В соцсетях, между тем, периодически появлялась информация, свидетельствующая как раз об обратном. О том, что Израиль все больше втягивается в антироссийскую повестку, оказывая мощную поддержку украинским неонацистам.

Речь не только о лечении и реабилитации боевиков ВСУ, а также поставках различного медицинского и инженерного оборудования.

С ноября 2022 года израильские военные исправно делились разведданными, имеющимися в их распоряжении о действиях и вооружениях российских войск, и военными технологиями. Кроме того, с началом российской специальной операции Израиль выдал разрешения компаниям Elbit и Rafael на предоставление Украине систем для создания помех и уничтожения беспилотников. А позже не стал ограничивать себя в передаче киевскому режиму снарядов и бронетехники.

По информации израильского издания Haaretz, Тель-Авив потратил на помощь Украине миллионы долларов. И это, исходя только из данных на ноябрь прошлого года.

Не является уже секретом и то, что офицеры ЦАХАЛ принимают активное участие в боевой подготовке украинских военных, а израильские наемники воюют в рядах Вооруженных сил Украины.

Фото: news.myseldon.com

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Автор: vizitka01

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