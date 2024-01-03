2 января снаряд упал на Воронежское село, ранив четырех человек

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03 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что четыре человека получили ранения в результате попадания боеприпасов с самолетов ВВС России в селе Петропавловка. По словам губернатора, все четверо получили незначительные ранения и им была оказана медицинская помощь. Пишет МК.

Он также отметил, что по итогам оценки ущерба принято решение заново построить девять домов, также будет компенсирован ущерб поврежденным транспортным средствам – 5 легковым автомобилям и трактору.

Он также отметил, что также будут восстановлены школа, местный Дом культуры и здание поселковой администрации.

Фото: @gusev_36

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Автор: glavred

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