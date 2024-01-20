20 января отмечается Всемирный день любителей сыра

История этого продукта уходит своими корнями в дописьменную древность.

Некоторые исследователи упоминают 8000 лет до нашей эры в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают отдельные археологические находки и их химический анализ.

По разным оценкам существует от 800 до 2000 сортов сыра. В Алтайском крае первая промышленная сыроварня появилась в 1900 году в Краснощековском районе, где начали вырабатывать сыр Бакштейн. А в 1903 году были созданы заводы в деревнях Верх-Слюдянке и Михайловке Усть-Калманского района, где вырабатывались Швейцарский и Голландский сыры, в 1912 году в ныне Советском районе – сыр Чеддер.

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