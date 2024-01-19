20 января юбилей отмечает старший преподаватель кафедры иностранных языков ИИМО Марина Филонова .

Марина Витальевна работает в АлтГУ более 30 лет, с 1991 года, преподает немецкий язык студентам ИИМО и ИНГЕО. Кроме преподавательской деятельности Марина Филонова активно участвует в организации научной и внеучебной деятельности студентов. Регулярно готовит студентов к участию в научной студенческой конференции «Мой выбор – наука», проводит активную подготовку студентов к участию в ежегодных конкурсах инсценированной песни и сказки на иностранном языке, что существенно повышает их мотивацию в изучении иностранного языка. Участвует в реализации дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Коллектив кафедры, институт истории и международных отношений поздравляет Марину Витальевну с замечательной датой! Желаем успехов в работе, здоровья, счастливой и благополучной жизни!

Взято отсюда.

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