20 января в Барнауле будут принимать новогодние ёлки на переработку

Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Ёлки палки» пройдёт 20 января.

Акцию организовывают некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» совместно с комитетом по благоустройству города Барнаула. Пункты сбора хвойных деревьев будут работать 20 января с 11.00 до 12.30 по следующим адресам: • Площадь Октября, «Зеленый сквер»; • ТРЦ «Гулливер Парк» (Красноармейский, 51а); • Балтийская, 53; • Площадь Народная; • ТРЦ «ОГНИ». Отслужившие ёлки будут участвовать в технологическом процессе по производству плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости республики алтай банкфакс ,