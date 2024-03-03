20-летний житель Барнаула украл деньги из кассы крупного фитнес-центра

Ранее молодой человек работал администратором в клубе и получил доступ к кассе, пока персонала не было на месте

20-летний житель Барнаула украл из кассы фитнес-клуба 38 тысяч рублей, сообщает «Катунь24» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по городу Барнаулу.

Полицейские установили, что молодой человек ранее работал администратором в клубе и получил доступ к кассе, пока персонала не было на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сообщается, что злоумышленник полностью возместит причиненный им ущерб.

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Взято отсюда