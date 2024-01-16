20 лучших алтайских педагогов-наставников получили по 300 тысяч рублей

2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Для поощрения лучших представителей сферы образования, которые делятся с молодым поколением своим опытом, в Алтайском крае прошел конкурс на выплату денежных поощрений.

Отбор вели в нескольких номинациях. Поощрить решили педагогов-наставников в системах общего, дополнительного, профессионального и высшего образований – по 5 лучших представителей в каждой группе.

На конкурс прислали 73 заявки, из которых определили 20 победителей. Каждый из них получил по 300 тысяч рублей из средств краевого бюджета.

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