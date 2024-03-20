20 марта в Алтайском крае перекроют дорогу из-за движения военных колонн

В связи с движением военных колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта
В Алтайском крае 20 марта перекроют трассу из-за движения военных колонн, сообщает Госавтоинспекция по региону.
Движение будет ограничено на следующих участках:
- с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту «Контошино – Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха»;
- с 17 часов 20 минут до 20 часов 20 минут по маршруту “Лесной – Бобровка – Рассказиха”.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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Взято отсюда