20 марта в Алтайском крае перекроют дорогу из-за движения военных колонн

В связи с движением военных колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта

В Алтайском крае 20 марта перекроют трассу из-за движения военных колонн, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Движение будет ограничено на следующих участках:

с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту «Контошино – Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха»;

до по маршруту «Контошино – Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха»; с 17 часов 20 минут до 20 часов 20 минут по маршруту “Лесной – Бобровка – Рассказиха”.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

прогноз погоды на день , погода в самаре ,

Взято отсюда