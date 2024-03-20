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20 марта в Барнауле временно изменили движение трамваев

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20 марта в Барнауле временно изменили движение трамваев

В Барнауле из-за аварии на ул. Антона Петрова изменили движение трамваев.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, движение по маршруту № 2 организовано: Поток-Космонавтов-Попова-А.Петрова-Малахова-Власихинская-Попова-Пивзавод-обратно по маршруту.

Маршрут № 7: Кордон-Змеиногорский-Красноармейсмкий-Строителей-Ленина-С.Западная-А.Петрова-Малахова-Депо3.

Маршрут № 10: Докучаево-А.Петрова-Малахова-Депо3-Малахова-РТИ — далее по маршруту.

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Взято отсюда.

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