От этих снимков глаз не оторвать!

5 января 2024, 14:00101Написать комментарий

Если вы так же, как и мы, околели уже от первых дней нового года, мы знаем, что вас точно согреет. Это шесть умопомрачительных девушек, которые стали первыми в конкурсах красоты 2023 года. Вы только посмотрите на эти снимки. А потом расскажите, насколько вам удалось согреться по шкале от одного до «дайте еще больше конкурсов красоты».

Мисс Россия — 2023

Главной незамужней красоткой России стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Вместе с ней за титул боролись еще 49 финалисток, но звездное жюри, в которое входили певец Дмитрий Маликов, артистка Татьяна Котова, телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, а также победительницы предыдущих конкурсов «Мисс Россия», присудили звание самой красивой девушки Маргарите.

Маргарита Голубева попала в модельный бизнес случайно — как рассказывала девушка, она перепутала кастинг в рекламу пельменей и кастинг в модельное агентство. В итоге ошибка оказалась судьбоносной: красотка так успешно прошла кастинг, что сразу же подписала контракт с одним из лучших модельных агентств Санкт-Петербурга.

Это не первый конкурс, который выиграла Маргарита, — девушка побеждала в конкурсе «Мисс студенчество России — 2021» и становилась первой вице-мисс «Европа-2023».

Миссис Россия — 2023

Почетное звание самой красивой миссис в России получила 32-летняя Жанна Специальная, представлявшая на конкурсе Геленджик. Победительница признаётся, что приняла участие в конкурсе, чтобы красиво выйти из декретного отпуска.

Жанна Специальная работает директором департамента продаж в IT-компании, за спиной победительницы четыре высших образования. К конкурсу красоты девушка готовилась несколько месяцев. В итоге она забрала не только корону и титул, но и путевку на Мальдивы.

Мисс Земля

Финал конкурса «Мисс Земля» проходил во Вьетнаме. Жюри признало самой красивой девушкой Земли Дриту Зири из Албании.

Победительница с ранних лет выступает на сцене и путешествует по всему миру. По ее словам, знакомство с чужими культурами помогли сформировать ее мировоззрение.

Ранее Дрита Зири получила титул «Мисс Албания» в 2022 году и заняла второе место в конкурсе «Мисс Глобус».

Мисс Вселенная

В этом году конкурс «Мисс Вселенная» проходил в Сальвадоре. Самой красивой девушкой мира стала 23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа.

Шейнис Паласиос участвует в конкурсах красоты с 2016 года — тогда ее признали самым красивым подростком Никарагуа. Выиграв «Мисс Вселенная», модель стала первой девушкой из Центральной Америки, признанной главной красоткой мира.

Миссис Вселенная

Самой красивой миссис во вселенной признали 34-летнюю Елену Максимову из Удмуртии. Девушке удалось обойти в финале конкурса 120 соперниц из разных стран.

Елена Максимова живет в Ижевске, управляет сетью языковых центров и воспитывает двоих детей. Девушка стала первой россиянкой, получившей титул «Миссис Вселенная».

Мисс Офис

За титул главной красотки российских офисов в финале боролись 30 девушек, работающих в офисе по специальностям «юрист», «пресс-секретарь», «экономист», «бухгалтер» и другим. Корону победительницы получила Екатерина Климушина из Татарстана.

Екатерина работает бренд-менеджером в крупной компании по производству лекарств, а в свободное время делает украшения из эпоксидной смолы. Ранее девушка уже выигрывала конкурс красоты «Миссис Россия International — 2021» и «Миссис Татарстан — 2021».

Взято Источник

05.01.2024