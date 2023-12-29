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20 районов Алтайского края получили новые самосвалы

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По словам губернатора Виктора Томенко, новая техника позволит муниципалитетам стать более самостоятельными

20 районов Алтайского края получили новые самосвалы

Фото: t.me/tomenko_22

20 районов Алтайского края получили 21 самосвал МАЗ от властей региона, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

По его словам, машины будут использоваться, в том числе, для доставки угля на котельные и для вывоза снега. Это позволит муниципалитетам не опираться на частных перевозчиков и стать более гибкими и самостоятельными.

“Наличие собственной техники позволяет экономить до 10% за сезон”, – подчеркнул глава региона.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что технику поставили в Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Первомайский, Петропавловский, Крутихинский, Мамонтовский, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Хабарский, Чарышский и некоторые другие районы.

При этом Чарышский получил сразу два самосвала. Как пояснил губернатор, этот муниципалитет находится в горах, где бывает непросто проехать на автомобиле. “Так что новая коммунальная техника там особенно нужна”, – написал он.

Горняк22

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