20 сентября в Алтайском крае потеплеет до +21 градуса, но возможны дожди - ГОРНЯК22

Осень. Рябина. Фото: ru.freepik.com

Теплая погода сохранится до выходных, а затем в регион придет похолодание с осадками. Правда, синоптики прогнозируют вновь возвращение тепла к середине следующей недели

Днем 20 сентября температура воздуха в Алтайском крае составит около +16…+21 градуса, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Также в этот осенний день возможны кратковременные дожди с грозами. Утром местами опустится туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

В Барнауле в среду ожидается до +16…+18 градусов, а в начале дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.